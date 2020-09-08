В Высшем совете правосудия обнаружили COVID-19

08.09.2020, 19:15, Новости дня

У одного из работников Высшего совета правосудия (ВСП) подтвердили COVID-19. Сейчас он находится на самоизоляции и не требует госпитализации, говорится на сайте ВСП.

Кроме того, установлен круг лиц, которые могли контактировать с инфицированным, их протестировали на COVID-19.

В ВСП отметили, что принимают меры по предотвращению распространения заболевания. В частности, в течение каждого рабочего дня периодически проводится контрольное измерение температуры тела работников секретариата. Также ежедневно проходят кварцевание служебных и технических помещений, влажная уборка с добавлением дезинфицирующего раствора и прочие меры.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 8 сентября в Украине зарегистрировано 140 479 случаев коронавирусной инфекции, за последние сутки их стало больше на 2411. С начала эпидемии скончалось 2934 больных с COVID-19, вылечилось 63 546.