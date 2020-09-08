Умер знаменитый украинский диктор Николай Козий. Он озвучивал “Альфа” и “Коломбо”

08.09.2020, 19:15, Новости дня

7 сентября умер украинский диктор и актер дубляжа Николай Козий. Об этом генпродюсер “Українського радіо” Дмитрий Хоркин сообщил в Facebook.

“Умер Николай Козий – легендарный диктор “Українського радіо” и первый бренд-войс телеканала “1+1″. Ему было 79 лет. Голос эпохи”, – написал он.

Помер Микола Козій — легендарний диктор Українського радіо та перший бренд-войс телеканалу 1+1Йому було 79 років. Голос епохи. Світла пам'ять, Маестро Posted by Dmitry Khorkin on Esmaspäev, 7. September 2020

Козий озвучивал на украинском фильмы, сериалы, аудиокниги. В частности, его голосом говорил пришелец Альф из одноименного сериала, он дублировал детективный сериал “Коломбо”, фильм “Титаник”, мелодраму “Династия”, мультсериалы “Томас и его друзья” “Трансформеры”, рассказал креативный директор проекта “Живослово” Александр Штепан.

Кроме того, Козий читал текст первой украиноязычной Библии в аудио формате и озвучил томос об автокефалии Православной церкви Украины.

Помер Микола Козій. Мій рідний Микола Козій. Мій духовний батько і наставник. Ваш диктор Микола Козій. Голос… Posted by Olexander Shtepan on Esmaspäev, 7. September 2020

Прощание с легендарным диктором состоится 9 сентября 2020 в 13.45 по адресу: улица Богговутовская, 1, корпус 18. Зал для прощания находится напротив родильного отделения, написала в Facebook соучредитель платформы “Живослово” Ирина Литвин.

Сьогодні, 7 вересня 2020 року, пішов у засвіти наш дядько Микола Тимофійович Козій — легендарний український… Posted by Ірина Литвин on Esmaspäev, 7. September 2020