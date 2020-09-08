В Самарской области открыли модельную библиотеку

08.09.2020, 19:08, Новости дня

В городе Новокуйбышевск создан Городской ИнтеллектЦЕНТР – современный центр чтения, интеллектуального общения, развития, самореализации, интеллектуального досуга горожан всех возрастных категорий.

Согласно сообщению, поступившему в газету ВЗГЛЯД, современное многофункциональное культурное пространство нового поколения создано в рамках национального проекта «Культура». Новая библиотека – это управление информацией, развитие навыков цифровой и медиа-грамотности, сотрудничество в виртуальной среде, форсайт-школы, лаборатория знаний и многое другое.

В библиотеке появились новые SMART-пространства, которые послужат интеллектуальному, творческому развитию горожан, формированию думающих, стремящихся к самообразованию личностей: пространства для детей и родителей, для молодежи и студентов, для бизнес-развития, творчества, для самообразования, эффективного чтения и интеллектуального досуга.

Приобретенное RFID-оборудование, значительно повысило удобство и комфорт пользователей, качество обслуживания, сократило время проведения рутинных библиотечных операций (проверка фонда, заполнение документов учета) и высвободило время на работу с пользователями.

Важным этапом преобразования библиотеки в современный центр является реновация фасада здания и благоустройство прибиблиотечной территории. Тематический дизайн фасада разработан студентами-дизайнерами, произведена замена всех оконных блоков (благотворительные средства).

Отмечается, что все пространства библиотеки, обновленные в рамках национального проекта «Культура», доступны для лиц с ограниченными возможностями. У центрального входа установлен пандус, на первом этаже оборудован специализированный туалет для лиц с ограниченными возможностями, имеется гусеничный электроподъемник для колясок.