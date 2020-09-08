Ученые: Вирусы необходимы для эволюции живых существ на планете

08.09.2020, 18:53, Разное

Объединенный коллектив американских и японских ученых провел исследование, в ходе которых изучил аспекты влияния ретровирусов на развитие живых организмов. Выяснилось, что в рамках долгосрочной перспективы вирусам свойственно благотворно влиять на человеческий геном и даже формировать эволюционные процессы.

Отправной точкой исследования ученых, представляющих Детский перинатальный институт Цинциннати (США) и Университет Азабу (Япония), стало сформировавшееся в период пандемии весьма настороженное отношение к вирусам разного рода у болшого количества жителей всего Земного шара. Стремясь развенчать заблуждения, специалисты подвергли клиническому обследованию лабораторных грызунов, а также использовали образцы клеток зародышевой линии человека. В ходе научной работы учеными была раскрыта пара различных фундаментальных процессов, которые лежат в основе транскриптомов зародышевой линии. Результаты продемонстрировали, что точная настройка совокупности видоспецифических транскриптомов, включающих всю информационную РНК, обеспечивается эндогенными ретровирусами в зародышевой линии млекопитающих. Как объяснили исследователи, такой процесс является свидетельством определения уникального характера яйцеклеток и сперматозоидов для подготовки к следующему поколению жизни именно транскриптомами зародышевой линии.

Резюмируя итоги исследования, специалисты подчеркнули, что вирусы являются необходимым положительным составляющим в процессе формирования генома человека, и как следствие – основной движущей силой эволюции. Об этом пишет Nature Structural & Molecular Biology.