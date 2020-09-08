Врачи назвали лучшие продукты, избавляющие от головной боли

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08.09.2020, 18:53, Разное

Зарубежные врачи перечислили лучшие продукты, избавляющие от головной боли. Одним из примеров является жирная рыба, пишет издание Indian Bold Sky.
По словам врачей, именно лосось и тунец являются идеальным решением в уменьшении указанного дискомфорта, что объясняется наличием в их составе Омега-3 полиненасыщенных жирных кислот и витаминов группы B, таких как B6 и B12. Мало того, осуществляется нормализация работы сердечно-сосудистой системы, суставов и укрепляется общее состояние организма. В свою очередь брокколи – это богатый источник магния, недостаток которого в теле связан с мигренью. Рекомендуется есть вареный продукт или приготовленный на пару с щепоткой острого перца.

Если именно обезвоживание является причиной головной боли, то обезжиренное молоко является лучшим решением для устранения этого дискомфорта. Оно содержит кальций и калий, которые контролируют действие натрия и удерживают уровень артериального давления под контролем, что предотвращает развитие неприятных ощущений в области черепа.

Врачи также причислили семена льна к лучшим продуктам, избавляющим от головной боли. Они богаты жизненно необходимыми человеку минералами и витаминами. И все же преимущественное влияние на проблему связано с наличием в них Омега-3. Ранее медики назвали 5 признаков, указывающих на серьезные проблемы с легкими.



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