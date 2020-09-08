 

Ученые нашли способ замедлить старение путем перепрограммирования клеток

08.09.2020, 18:53, Разное

Ученые из Института биологических исследований Солка нашли способ замедлить старение путем перепрограммирования клеток. За точку отсчета были взяты фибробласты, сообщается в тематическом журнале eLife.
В научной работе исследователи использовали указанный материал от молодых и пожилых людей, чтобы появилась возможность успешно создавать клетки кровеносных сосудов. Такой подход позволил понять, почему по мере взросления эластичные трубчатые образования затвердевают. В частности, были собраны образцы от трех лиц в возрасте от 19 до 30 лет, трех – от 62 до 87 лет и восьми пациентов с синдромом Хатчинсона-Гилфорда. Полученные эндотелиальные и гладкомышечные клетки показали четкие признаки возраста.
«Состояние сосудов чрезвычайно важно в рассматривании старения организма. Это влияние было недооценено, потому что было трудно изучить, как эти клетки изнашиваются», – отметил научный сотрудник Мартин Хетцер.
Ключевым выводом послужило то, что уровни белка BMP-4, играющего роль в кальцификации кровеносных сосудов, были несколько выше в старых клетках по сравнению с более молодыми, а также значительно превосходили по показателям в гладкомышечных клетках у пациентов с прогерией. Последующие манипуляции с BMP-4 доказали сделанное предположение – этот белок играет важную роль в ускорении старения, его блокирование снижает уровень сосудистых изменений.
«Полученные результаты указывают на новые терапевтические мишени для лечения как прогерии, так и для использования при нормальных возрастных изменениях, которые происходят в сосудистой системе человека. Мы продемонстрировали, что прямое перепрограммирование является мощным инструментом, который, вероятно, может быть применен ко многим типам клеток организма», – подытожили ученые.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.07 / Россияне с детьми получат до 6 тысяч рублей за потерю работы во время пандемии

14.08 / Спустя 15 лет Светлана Бондарчук покинула пост главного редактора журнала HELLO!

03.09 / Россия возобновила полеты еще в три страны

29.07 / Под Минском задержаны российские бойцы ЧВК Вагнера

17.01 / Мнение: Отечественная оборонка — внешний лоск или реальная сила?

04.07 / Эксперт раскрыл секрет низкого уровня смертности от коронавируса в Германии

25.08 / Юлия Михалкова назвала свой метод борьбы с домогательствами

10.08 / Мнение: Китай отвоевывает у США главную цитадель – развлечения

30.06 / Анонсировано новое обращение Путина к россиянам

07.07 / В Samsung намерены представить новые бюджетные смартфоны M-серии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска