Ученые нашли способ замедлить старение путем перепрограммирования клеток

08.09.2020, 18:53, Разное

Ученые из Института биологических исследований Солка нашли способ замедлить старение путем перепрограммирования клеток. За точку отсчета были взяты фибробласты, сообщается в тематическом журнале eLife.

В научной работе исследователи использовали указанный материал от молодых и пожилых людей, чтобы появилась возможность успешно создавать клетки кровеносных сосудов. Такой подход позволил понять, почему по мере взросления эластичные трубчатые образования затвердевают. В частности, были собраны образцы от трех лиц в возрасте от 19 до 30 лет, трех – от 62 до 87 лет и восьми пациентов с синдромом Хатчинсона-Гилфорда. Полученные эндотелиальные и гладкомышечные клетки показали четкие признаки возраста.

«Состояние сосудов чрезвычайно важно в рассматривании старения организма. Это влияние было недооценено, потому что было трудно изучить, как эти клетки изнашиваются», – отметил научный сотрудник Мартин Хетцер.

Ключевым выводом послужило то, что уровни белка BMP-4, играющего роль в кальцификации кровеносных сосудов, были несколько выше в старых клетках по сравнению с более молодыми, а также значительно превосходили по показателям в гладкомышечных клетках у пациентов с прогерией. Последующие манипуляции с BMP-4 доказали сделанное предположение – этот белок играет важную роль в ускорении старения, его блокирование снижает уровень сосудистых изменений.

«Полученные результаты указывают на новые терапевтические мишени для лечения как прогерии, так и для использования при нормальных возрастных изменениях, которые происходят в сосудистой системе человека. Мы продемонстрировали, что прямое перепрограммирование является мощным инструментом, который, вероятно, может быть применен ко многим типам клеток организма», – подытожили ученые.