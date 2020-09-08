Задержан замминистра энергетики России

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08.09.2020, 18:48, Новости дня

Замминистра энергетики Анатолий Тихонов задержан по подозрению в мошенничестве, сообщил источник в правоохранительных органах.

«С Тихоновым с утра проводятся следственные действия. Он задержан по подозрению в хищениях путем мошенничества в крупном размере», – передает ТАСС со ссылкой на источник. Меру пресечения замминистра будет избирать суд.

Ранее источник сообщал, что в Минэнерго проводятся следственные действия, изымаются документы, представляющие интерес для следствия.

По данным газеты «Коммерсант», обыски проводились у заместителя гендиректора ФГБУ «Российское энергетическое агентство» (ФГБУ РЭА) министерства Игоря Кожуховского в рамках уголовного дела, возбужденного СК по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Отмечается, что речь идет о хищениях при реализации утвержденной в 2014 году госпрограммы «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2013-2015 годы, в рамках которой предусмотрено финансирование мероприятий по разработке государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса. На эти цели РЭА получило от Минэнерго субсидии на общую сумму 968 млн рублей, часть из которых могла быть похищена.

Тихонов с 2014 по 2019 годы возглавлял ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Минэнерго. В июле 2019 года был назначен на пост заместителя министра энергетики.

Напомним, 6 июля Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу заместителя министра науки и высшего образования Марины Лукашевич по делу о мошенничестве более чем на 50 млн рублей. укашевич отрицает вину. Вместе с ней задержан чиновник Россотрудничества Михаил Попов.

Премьер-министр Михаил Мишустин освободил Лукашевич от должности.



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