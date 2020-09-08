 

Компания Arm анонсировала 64-битный процессор Cortex-R82

08.09.2020, 18:45, Новости дня

Компания Arm провела презентацию первого в мире 64-битного процессора Cortex-R82. В устройстве предусмотрена поддержка Linux. Кроме того, разработчик сообщил, что 85% контроллеров и накопителей произведены именно на его базе.

Новый процессор увеличивает производительность вычислительной техники примерно вдвое, отмечают специалисты. Это значит, что на них легче будет запустить такие сложные процессы, как машинное обучение, например.

Для расширенной обработки данных Cortex-R82 обеспечивает доступ к 1 ТБ DRAM. И это еще не все преимущества нового процессора, утверждают в компании Arm. Подробнее с техническими характеристиками можно ознакомиться на официальном сайте производителя.



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