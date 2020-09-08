Названы самые популярные видеокарты среди пользователей Steam

08.09.2020, 18:45, Новости дня

Аналитики Steam представили свежий рейтинг популярности видеокарт среди представителей своей аудитории. Как ни странно, в первую десятку пошло только одно устройство под брендом AMD. Речь идет о модели видеокарты Radeon RX 580, которая расположилась на девятом месте.

Остальные девять позиций прочно заняли изделия NVIDIA. Лидером популярности стала видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1060. Как отмечают специалисты, 11% пользователей Steam ее установили на своих компьютерах.

Успех NVIDIA эксперты поясняют инновационностью устройств, которые относятся к десятому поколению. Также аналитики назвали самый популярный графический процессор Intel, которым оказался UHD Graphics 620. В общем зачете он занял 20 место.