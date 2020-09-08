 

Сторонники теории плоской Земли поплыли искать край света и были арестованы

08.09.2020, 18:54, Разное

Пара из Италии отправились в путешествие по стране в поисках Лампедузы, однако они заблудились и были арестованы за нарушение карантина, пишет The Daily Star.

Дело в том, что оба путешественника являются сторонниками теории плоской Земли. Итальянская пара убедила себя, в том, что Лампедуза является краем света и направилась ее искать, нарушив режим самоизоляции.

Чтобы всем доказать свою теорию, мужчина и женщина направилась в сицилийский порт Термини-Имерезе, где они продали свой автомобиль и купили лодку. В итоге они оказались примерно в 250 милях от Лампедузы, и совсем даже не на краю света.

Совершенно не умея управлять лодкой, обманувшиеся теоретики оказались у берегов Северной Африки. Уставшие, изможденные жаждой и боясь утонуть, они достигли берегов Устига – в сорока милях от Палермо.

Сальваторе Зичичи из Министерства здравоохранения в Палермо рассказал местной газете: «самое смешное, что они пытались ориентироваться при помощи компаса, принцип работы которого противоречит теории плоской Земли».
Плоскоземельцев взяли под стражу за нарушение правил самоизоляции и отправили в Палермо, где им было положено дожидаться окончания пятнадцатидневного карантина в их же собственной лодке.

Однако пара совсем не собиралась куковать 15 дней в тесной лодке и решила сбежать. Спустя три часа несчастных путешественников снова поймали. На это раз их подобрал начальник порта. Однако они снова сбежали, и на этот раз укрылись в доме своего знакомого, который солгал местным властям о том, что болен коронавирусной инфекцией.

В конце концов, сторонников плоской Земли убедили вернуться к себе домой, но уже поездом, так как прежний способ путешествия был для них явно неподходящим.



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