 

В России вызвали для беседы посла Германии

08.09.2020, 18:43, Разное

Министерство иностранных дел России вызвало посла Германии Гезу Андреаса фон Гайра для проведения беседы о состоянии блогера Алексея Навального, передает сайт VSE42.RU. Встреча должна состояться 9 сентября. “Всем очевидно: Берлин блефует, обслуживая грязную политическую возню”, – заметали официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.



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