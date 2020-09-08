В России вызвали для беседы посла Германии

08.09.2020, 18:43, Разное

Министерство иностранных дел России вызвало посла Германии Гезу Андреаса фон Гайра для проведения беседы о состоянии блогера Алексея Навального, передает сайт VSE42.RU. Встреча должна состояться 9 сентября. “Всем очевидно: Берлин блефует, обслуживая грязную политическую возню”, – заметали официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.