Испания: число заразившихся коронавирусом превысило 500000 человек

08.09.2020, 18:40, Новости дня

Испания стала первой страной в Западной Европе, где число случаев заражения COVID-19 превысило полмиллиона, в то время как общее количество случаев заболевания во всем мире выросло до 27,3 миллиона, а число смертей – до 893 000.

Как сообщает министерство здравоохранения Испании, по состоянию на вторник в стране зарегистрировано 525 549 случаев заражения и 29 516 смертей. Для сравнения, по данным Университета Джонса Хопкинса, во Франции зарегистрировано 367 174 случаев заражения и 30 732 смерти, а в Великобритании – 352 451 случай заражения и 41 643 смерти.

В марте, на пике пандемии в Испании был введен один из самых жестких карантинных режимов в мире. Тогда больницы страны были переполнены новыми пациентами с коронавирусом, а число смертельных случаев превышало 800 ежедневно. В конце концов вспышку удалось взять под контроль, но число новых случаев инфицирования неуклонно растет с тех пор, как в июле были ослаблены ограничения.

Некоторые эксперты считают, что рост числа заражений обусловлен повышенной общительностью испанцев, а другие связывают недавний всплеск с отсутствием повсеместного отслеживания контактов и преждевременным выходом из режима изоляции.

Тем временем в Южной Корее тысячи врачей-стажеров во вторник вернулись на работу после почти трехнедельной забастовки, которая осложнила усилия страны по сдерживанию новой волны заражений COVID-19.

Стажеры объявили забастовку 21 августа в знак протеста против планов проведения медицинской реформы, которая предусматривала увеличение числа студентов медицинских вузов и открытие новых государственных медицинских школ.

С середины августа в Южной Корее ежедневно регистрируются сотни новых случаев заражения COVID-19, в среднем более 300 случаев в день, но во вторник шестой день было зафиксировано менее 200 случаев.

Между тем председатель КНР Си Цзиньпин высоко оценил реакцию страны на пандемию, которая началась в конце прошлого года в городе Ухань.

Выступая во вторник в Доме народных собраний в Пекине, Си Цзиньпин сказал, что Китай быстро принял меры по борьбе с вирусом «открыто, прозрачно и ответственно». Соединенные Штаты и другие западные страны считают, что Пекин преуменьшал или скрывал серьезность угрозы, пока не стало слишком поздно и вирус не распространился за пределы Китая.