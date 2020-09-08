Разработчики вакцин в США и Европе обещали строго соблюдать научные стандарты

08.09.2020, 18:40, Новости дня

Девять ведущих американских и европейских разработчиков вакцин во вторник обещали соблюдать научные стандарты при проведении экспериментальных вакцинаций в рамках глобальной гонки по сдерживанию пандемии коронавируса.

Подписанты заявления, в том числе Pfizer, GlaxoSmithKline и AstraZeneca, дали это «историческое обещание» на фоне опасений по поводу снижения стандартов безопасности и эффективности из-за спешки в поиске вакцины.

В заявлении компаний говорится, что они «будут твердо придерживаться принципов научного процесса» при разработке и получении разрешений на применение первых вакцин против COVID-19.

Заявление также подписали компании Johnson & Johnson, Merck & Co, Moderna, Novavax, Sanofi и BioNTech.

Глава Управления по надзору за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов США (FDA) заявил в прошлом месяце, что вакцины COVID-19 могут не проходить третьею фазу клинических испытаний, если официальные лица убеждены, что преимущества перевешивают риски.

Это побудило Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) выступить с предупреждением.

Разработчики во всем мире пока не представили данных крупномасштабных испытаний, однако Россия в прошлом месяце зарегистрировала вакцину от COVID-19, и некоторые западные эксперты осудили решение одобрить вакцину в отсутствие масштабного тестирования.

Глава китайской компании Sinovac Biotech заявил, что большинство ее сотрудников и их родственников уже испытали на себе экспериментальную вакцину в рамках программы экстренного использования.

Китайские компании и учреждения, участвующие в нескольких ведущих проектах разработки вакцин, заявление не подписали.

BioNTech и Pfizer могут обнародовать ключевые данные о результатах испытаний уже в октябре.

Подписавшие заявление заверили, что будут следовать установленным рекомендациям экспертных регулирующих органов, в частности, FDA.