 

Соблюдая традиции: Шакира опубликовала фото в купальнике собственного дизайна

08.09.2020, 18:39, Разное

В то время как у нас уже официально наступила осень, у Шакиры продолжается жаркое лето. Вместе с Жераром Пике и детьми – Миланом и Сашей – певица отдыхает на Мальдивах, и несколько часов назад опубликовала в Instagram несколько своих фото. На них привлекают внимание не только пейзажи с рекламы баунти и подтянутая фигура Шакиры, но и ее купальник, идеально подходящий для танцев живота. Как оказалось, его дизайн артистка разработала сама.

Это мой новый купальник, дизайн которого я придумала сама, а мой друг Бего воплотил его в жизнь. Мне всегда хочется сотворить что-то свое для лета, – подписала снимок Шакира.

Внимательные поклонники заметили, что подобный купальник – не первый на счету их любимой певицы. В прошлом году она также выкладывала в соцсеть видео, где она танцует в неоновом розовом бикини. Его дизайн также принадлежит Шакире, так что это уже превращается в хорошую традицию. Остается надеяться, что скоро купальники от Шакиры станут доступны не только ей, но и всем желающим.

Шакира, 2019 год



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