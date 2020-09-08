Скандалы: «Русское лицо» китайской киберпропаганды

08.09.2020, 18:35, Разное

Как фотомодели из РФ и Украины помогают распространять влияние Пекина на Западе

Русские фотомодели восхваляют действия полицейских в Гонконге и призывают протестующих остановиться. Коммунистические ботнеты цитируют Брэма Стоккера и тезисы от компартии. «Китайский Березовский» Го Вэньгуй мечтает устроить переворот в родной стране, но киберпропагандисты не оставляют ему шансов. Daily Storm — об устройстве коммунистической машины по производству интернет-пропаганды.

1000 юаней (около 10 тысяч рублей. — Примеч. Daily Storm) — столько полиция Китая готова выплатить за опознание каждого протестующего на улицах Внутренней Монголии. В этом китайском регионе в начале сентября начались волнения, после того как Пекин провел здесь реформу образования и отменил занятия в школах на монгольском языке. Разобраться с недовольством местных жителей компартия планирует в самые сжатые сроки.

Для работы с внешним миром внутренняя методика «угроз и взяток» неприменима (хотя есть и исключения, как в случае с шантажом NBA со стороны Китая, который начался после того, как генеральный менеджер Houston Rockets выступил в поддержку протестующих в Гонконге). Поэтому в последние годы Пекин все чаще для транслирования своей позиции использует сети ботов — автоматически созданных фейковых аккаунтов для распространения своей позиции в социальных сетях.

Последним пиком активности китайской интернет-пропаганды стал 2019 год, когда в Гонконге проходили многомиллионные акции протеста.

В это время боты пытались продвигать в сети тезисы о мощи китайской армии с одной стороны и лживости антикоммунистической пропаганды — с другой. На фейковых аккаунтах появлялись сообщения о том, что слова о массовой эмиграции китайской молодежи в страны Запада — вранье, и что события в Гонконге — не то, чем кажутся, и надо поддерживать силовиков, а не протестующих. В 2020 году боты добавили актуальной коронавирусной повестки: из-за политических инсинуаций США по поводу происхождения COVID-19 больше всего страдают врачи.

Эта пропаганда в первую очередь нацелена на китайскую диаспору. Для ее курирования существуют отдельные подразделения в ЦК Коммунистической партии Китая и в силовых структурах. «Рупоры» пропаганды пытаются воздействовать как на укорененные, традиционные китайские диаспоры (так называемые хуацяо), так и на китайских студентов, ученых и аспирантов, уехавших за границу, но планирующих по истечении контракта вернуться обратно.

«Славянки»

«Я — китаянка, но душой я с Гонконгом. Я люблю его и хочу, чтобы в Гонконге больше не было хаоса. Хочу, чтобы люди всех слоев общества разорвали всяческие отношения с бандитами», — пишет на своей странице в Facebook пользователь под ником «Ангелина Захарова».

Пост, опубликованный 7 января на китайском языке, сопровождается картинкой с надписью на английском: «Гонконг — часть Китая навсегда».

На аватарке «Ангелины Захаровой», загруженной в профайл 3 января, — миловидная румяная девушка с устало-нежным взглядом и кокетливо опущенными вниз глазами. Это — фотография украинской фотомодели Софьи Кулаковой.

Точно такой же пост есть и у «Натальи Нестеровой». Он тоже был опубликован 7 января, но на одну минуту раньше, чем у Ангелины. Аватарка аккаунта — фотография российской манекенщицы Ольги Курочкиной — «залита» 3 января. В середине месяца «Наталья» написала в своем Facebook на китайском языке:

«Гонконг — не Украина. Цветная революция в Гонконге обречена на провал».

Под этим постом комментарий «Валентины Ткачевой» (тоже на китайском): «Поддержим верховенство закона в Гонконге».

Все подобные пропекинские боты были созданы в начале января по одному лекалу: женский аккаунт с русским именем, стоковая фотография модели в качестве аватарки и лоялистские посты на китайском языке. Они репостят друг друга и оставляют однотипные комментарии про гонконгские протесты, вмешательство США и миллиардера-иммигранта Го Вэньгуя: «Гонконгцы, цените мирное небо над головой», «Народ Гонконга должен понять, что США используют его как пешку в политической игре», «Совсем скоро Вэньгуй наживет себе множество врагов».

Березовский китайского разлива

Го Вэньгуй, эмигрировавший в США в 2014 году, занимает особое место в китайской интернет-пропаганде. Тысячи ботов пытаются дискредитировать миллиардера (Го входил в топ-100 богатейших людей Китая), распространяя посты-инвективы, посвященные Вэньгую.

Бизнесмен много раз обвинял высшее китайское руководство во взяточничестве, коррупции и злоупотреблениях властью, а бежал из страны, после того как узнал о готовящемся аресте: его якобы хотели обвинить в отмывании денег, мошенничестве, похищении людей и даже в изнасиловании.

«Го — неприятный для официального Пекина персонаж. Раздражитель, — подчеркивает в разговоре с корреспондентом Daily Storm Василий Кашин, эксперт Института Дальнего Востока РАН. — Это похоже на нервное отношение российских властей к некоторым миллиардерам, проживающим за рубежом. Например, к Борису Березовскому — когда тот был еще жив и активен».

При этом эксперт подчеркивает, что в Китае ни один бизнесмен никогда не достигал и малой части того политического влияния, какое имел Березовский в России. Поэтому нельзя сказать, что Вэньгуй был «делателем королей», а потом вдруг сбежал.

«Еще с 90-х годов китайское правительство в первую очередь стремилось пресечь возникновение протестных структур, которые могли бы взять на себя координирующую роль, — говорит специалист. — Ситуация, когда крупный китайский бизнесмен удирает за границу, типична. Большие состояния в Китае, как правило, делались за счет «спайки» конкретного бизнеса с властью, поэтому эмигранты-бизнесмены не были заинтересованы в том, чтобы заниматься антипекинской политикой. А Вэньгуй занялся: у него есть большие связи на Западе, известность и мощный финансовый ресурс, для того чтобы координировать людей».

Кашин считает, что у китайского общества большой протестный потенциал. Общественное напряжение постоянно прорывается в разных городах, выливаясь в акции протеста. Правда, они почти никогда не носят политического характера, а направлены скорее на исправление конкретных злоупотреблений конкретных чиновников. Такого рода демаршей — огромное количество: в первой половине 2010-х годов число протестных акций, по словам эксперта, могло достигать 100 тысяч в год. Потом статистику просто перестали публиковать. По словам Кашина, уровень социального неравенства в Китае превосходит российский. В этих условиях Пекину важно пресечь любые механизмы самоорганизации. Китайские власти легко подавляют протесты, которые происходят стихийно в разных частях страны. Но если кто-то попытается скоординировать протестное движение — это тут же становится огромной проблемой.

«Дракула»

В конце августа эксперты исследовательской группы Graphika рассказали о китайском ботнете (скоординированная сеть аккаунтов-ботов) Dracula, как окрестили его специалисты. Он действовал в Twitter и состоял из более трех тысяч ботов. Они распространяли пропекинский политический спам и перепечатывали сообщения из государственных аккаунтов.

Отличительная черта этого ботнета: большинство фейк-аккаунтов использовали случайные цитаты из романа Брэма Стокера «Дракула» в описании профиля и для первых двух твитов. Например: «И она плывет от причала Дулитта в Варну, а оттуда через другие порты вверх по Дунаю». Учетные записи ботов либо вовсе не имели подписчиков, либо их было совсем мало. Никнеймы были сгенерированы из семи букв (как правило, аббревиатуры английских имени и фамилии) и восьми случайных цифр. На аватаре профилей были установлены стоковые снимки женщин-фотомоделей.

Исследователи из Graphika уточняют, что боты «варились в собственном соку»: они не вступали в дискуссии с обычными людьми, отвечали на твиты таких же ботов, репостили только «своих» (или цитировали «Дракулу»). Таким образом, по замыслу создателей ботнета, можно «продвигать» заранее определенные твиты и «усиливать» тезисы, сочиненные китайскими пропагандистами.

«Правительству США стоит сосредоточиться на собственной стране, охваченной эпидемией», «Трамповский лозунг «Вернем Америке былое величие», похоже, подразумевает только «белую» Америку» — типичные твиты пекинских ботов на актуальные темы эпидемии коронавируса и BlackLivesMatter-протестов.

«Спамуфляж»

Ботнет Dracula является лишь малой частью огромной китайской политической спам-сети Spamouflage, впервые обнаруженной специалистами группы Graphika в сентябре 2019 года. В пиковые моменты сеть достигала 200 тысяч фейковых аккаунтов.

Такие площадки как Twitter, Facebook и YouTube регулярно удаляют или банят целые «пачки» китайских ботов и фейков.

Только в 2019 году исследователями было обнаружено 3,5 миллиона твитов, оставленных пропекинскими аккаунтами, а общий охват подписчиков на YouTube-каналах составлял 273 тысячи человек.

Но несмотря на, казалось бы, широкий охват аудитории, тематические твиты или видео редко собирали большое количество просмотров, а иногда их вообще не было. Китайцы массово закупали взломанные YouTube-аккаунты и пытались распространять пропаганду по следующей схеме: постили аполитичные видео (например, с котиками, танцующими девушками или аниме), «разбавляя» их видеороликами на политическую тематику (с критикой Го Вэньгуя или гонконгских протестующих). Как итог: видеоролики с котиками набирали хорошее число просмотров, а пропагандистские видео едва могли собрать хотя бы десяток зрителей.

Типичный пример: у удаленного YouTube-канала с именем Michael Welsh (около 1000 подписчиков) — солидное общее число просмотров: 796 тысяч. Однако видеоролики, транслирующие позицию Пекина по разным вопросам, не набирали и 50 просмотров. Хотя пользователи активно смотрели другие видеоролики, опубликованные на канале задолго до политических: на записи британского ситкома 70-х годов «Хорошая жизнь» каждая серия набирала около 20 тысяч просмотров.

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Сейчас китайская интернет-пропаганда находится в «полупозиции». С одной стороны, ее пропагандистские инструменты высокотехнологичны: китайцы моментально берут на вооружение новые методики навязывания своих ценностей и идеологем. С другой стороны, массированность пропаганды нивелируется топорностью ее содержания.

«Она [пропаганда] топорная даже для внутреннего потребителя, — говорит Василий Кашин, — а за рубежом выглядит тем более странно. Китайцы пусть медленно, но пытаются это исправлять. У них есть понимание, что именно надо делать, но с креативной частью пока туго».

По мнению специалиста, в Китае есть много талантливых журналистов, но в сфере внешней пропаганды талантливых кадров почти нет — во многом потому, что «управленцы» пока не умеют с ними «работать». Собеседник Daily Storm также предположил, каким путем можно было бы решить эту проблему:

«Нужно привлекать к работе носителей других культур. Либо китайцев, всю свою жизнь проживших за границей: например, американских китайцев, чувствующих патриотическую привязанность к КНР. Либо иностранцев, лояльных Компартии Китая, обладающих — банально — криэйторским талантом».

Даниил Беловодьев