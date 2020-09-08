В Петербурге угнали машину с двумя спящими людьми

08.09.2020, 18:23, Разное

7 сентября неустановленный злоумышленник угнал припаркованный на Невском проспекте в центре Санкт-Петербурга автомобиль Ford Fusion, передает Пятый канал. Прибегать к особым ухищрениям злоумышленнику не пришлось – водитель отлучился ненадолго и оставил в замке зажиганию ключи.

Кроме того, на заднем сиденье спали два его друга. Один из них проснулся и дал о себе знать, в связи с чем угонщик бросил машину на Красноармейской улице. Водитель обратился в полицию. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.