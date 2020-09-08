Названа главная опасность пения во время коронавируса

08.09.2020, 18:17, Разное

Медики назвали главную опасность пения во время протекания коронавируса. По словам шведских специалистов, COVID-19 может распространяться от зараженного человека посредством выброса микрокапель.

В исследовании ученых приняли участие 12 здоровых человек и 2 зараженных коронавирусом. Известно, что 7 испытуемых являлись профессиональным оперными певцами. Результаты проведенной научной работы показали, что громкое пение, насыщенное согласными звуками, может поспособствовать распространению большого количества аэрозольных частиц. Некоторые капли перемещаются на несколько сантиметров ото рта перед падением.

В ходе эксперимента исследователи использовали воронку на полметра, установленную на лице у исполнителя. Она улавливала частицы, высвобождаемые при разговоре, различных видах пения и даже дыхании. Также был проведен эксперимент с учетом использования в защитной маске.

Ученые призвали петь песни при соблюдении социальной дистанции, они напомнили о важности соблюдения правил гигиены.