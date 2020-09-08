Охрана Лукашенко изъяла у Маргариты Симоньян подозрительный пузырёк

08.09.2020, 18:14, Разное

Главный редактор RT Маргарита Симоньян пожаловалась на предвзятый досмотр со стороны личной службы безопасности президента Белоруссии.

Перед входом в конференц-зал у журналистки отняли сумочку с личными вещами и проверили все карманы. Охране пришлось конфисковать подозрительный пузырек с бесцветной жидкостью и сверток с неизвестным копченым продуктом, предположительно мясом бобра.

«Вроде бы братский народ, а проверяют как заморскую прокаженную. Мы же ваши белорусские креветки на границе не тормозили. Может еще дверные ручки запретите мне трогать?»— пожаловалась Симоньян в своём Twitter.

Также во время интервью главный редактор RT любезно предложила налить чай президенту, но Лукашенко отказался.