Ребенок умер на уроке в тюменской школе

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08.09.2020, 18:08, Новости дня

В тюменской гимназии №12 школьник умер на уроке физкультуры, сообщили в оперативном штабе Тюменской области.

«Во время бега юноша остановился, присел и упал. Первую помощь оказывали медицинский работник гимназии и две специализированные бригады скорой помощи. В ходе реанимационных действий спасти мальчика не удалось», – передает Ura.ru сообщение оперативного штаба.

В городском департаменте образования сообщили, что у 11-классника была основная группа здоровья, он занимался спортом и регулярно обследовался во время медицинских осмотров.

Отмечается, что обстоятельства случившегося выясняют сотрудники следственного комитета по Тюменской области. Предположительная причина смерти – сердечно-сосудистая недостаточность.

В марте в минздраве Чувашии сообщали, что в Чебоксарах ученица одной из школ погибла в бассейне учебного заведения.



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