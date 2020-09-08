Ребенок умер на уроке в тюменской школе
08.09.2020, 18:08, Новости дня
В тюменской гимназии №12 школьник умер на уроке физкультуры, сообщили в оперативном штабе Тюменской области.
«Во время бега юноша остановился, присел и упал. Первую помощь оказывали медицинский работник гимназии и две специализированные бригады скорой помощи. В ходе реанимационных действий спасти мальчика не удалось», – передает Ura.ru сообщение оперативного штаба.
В городском департаменте образования сообщили, что у 11-классника была основная группа здоровья, он занимался спортом и регулярно обследовался во время медицинских осмотров.
Отмечается, что обстоятельства случившегося выясняют сотрудники следственного комитета по Тюменской области. Предположительная причина смерти – сердечно-сосудистая недостаточность.
В марте в минздраве Чувашии сообщали, что в Чебоксарах ученица одной из школ погибла в бассейне учебного заведения.
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