Депутаты предлагают направить на образование более десяти милилардов гривен из Фонда борьбы с COVID-19

08.09.2020, 17:55, Новости дня

Народные депутаты рекомендуют Кабинету Министров Украины направить более десяти миллиардов гривен из Фонда борьбы с COVID-19 на сферу образования. Соответствующий проект постановления №4057 зарегистрирован на сайте Верховной Рады Украины.

В документе предлагается предусмотреть 1 млрд 90 млн грн для закупки сертифицированных средств индивидуальной защиты для работников педагогических и научно-педагогических учебных заведений государственной и коммунальной форм собственности до конца 2020 года.

6 млрд 33 млн 560 тыс. грн предлагается направить на заработную плату педагогическим и научно-педагогическим учреждениям образования за дополнительную учебную нагрузку в условиях дистанционного и смешанного обучения до конца 2020 года.

Также авторы проекта постановления предлагают предусмотреть 3 млрд 375 млн 390 тыс. грн для технического обеспечения дистанционного обучения в условиях карантина.

В апреле 2019 года Верховная Рада внесла изменения в госбюджет, которыми одобрила создание фонда борьбы с коронавирусной инфекцией. Изначально правительство предлагало заложить в фонд 97,1 млрд грн, но народные депутаты не поддержали эту идею, в итоге было принято решение уменьшить размер фонда до 64,7 млрд грн. Позже размер фонда вырос до 66 млрд грн.

Согласно решению правительства, деньги из фонда направляли на помощь гражданам, в том числе пожилого возраста, в связи с негативными последствиями распространения на территории Украины коронавируса; на одноразовую помощь членам семей работников учреждений здравоохранения, которые погибли от COVID-19; другие меры, направленные, на борьбу со вспышкой инфекции.

В июне Рада разрешила выделить часть средств фонда на строительство дорог.

В конце июля Минфин сообщил, что все средства фонда распределены. В министерстве рассказали, что в целом из фонда на сферу здравоохранения выделили 16,3 млрд грн, на социальную сферу – 10,6 млрд грн, на сферу обеспечения правопорядка – 2,5 млрд грн, на стимулирование экономики – 36 млрд грн, частичное восстановление расходов госбюджета – 500 млн грн, на сферу образования – 52,5 млн грн.

31 августа врио министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет сообщил, что из фонда борьбы с коронавирусом на сферу образования не выделили ни копейки.