“Он был мне друг. Давай! Налей!” Шнуров посвятил стихи осужденному Ефремову

08.09.2020, 17:55, Новости дня

Российский музыкант и продюсер канала RTVI Сергей Шнуров 8 сентября опубликовал в Instagram стихотворение, которое посвятил осужденному на восемь лет колонии общего режима за совершение аварии со смертельным исходом российскому актеру Михаилу Ефремову.

В тексте Шнуров отметил, что и сам мог бы оказаться в подобной ситуации, но вовремя “нажал на тормоза”.

“Судьба несет неудержимо,

С подмостков, через суд на кичу.

Восьмерка общего режима…

“Артистом” там его все кличут.

Он был мне друг. Давай! Налей!

Эх, Мишка, Мишка, ты ли это?

Не ждут уже твоих ролей

Как гражданина и поэта.

Бухали. Да. Были года.

Угар всенощный и буза.

С тобой ведь мог бы быть тогда…

Но, я нажал на тормоза.

Из бара ты бежал в магаз,

Вонзив в себя бухла кинжал.

На всех парах давил на газ

Последовательно гнал и жал.

И вот приехал, все финал

Эх, Мишка, Мишка, ты ли это?

Только ленивый не пинал,

И гражданина и поэта”, – написал артист.

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Судьба несёт неудержимо, С подмостков, через суд на кичу. Восьмёрка общего режима… «Артистом» там его все кличут. Он был мне друг. Давай! Налей! Эх, Мишка, Мишка, ты ли это? Не ждут уже твоих ролей Как гражданина и поэта. Бухали. Да. Были года. Угар всенощный и буза. С тобой ведь мог бы быть тогда… Но, я нажал на тормоза. Из бара ты бежал в магаз, Вонзив в себя бухла кинжал. На всех парах давил на газ Последовательно гнал и жал. И вот приехал, всё финал Эх, Мишка, Мишка, ты ли это? Только ленивый не пинал, И гражданина и поэта.

Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs) 8 Сен 2020 в 4:19 PDT

По версии следствия, Ефремов спровоцировал аварию в центре Москвы вечером 8 июня. На Смоленской площади его автомобиль Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном “Лада”. Водитель фургона Сергей Захаров от полученных травм позже скончался в больнице.

Сразу после ДТП в российской полиции рассказали, что, по данным экспертизы, Ефремов сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. 9 июня российские СМИ сообщили, что в анализах актера нашли следы кокаина и каннабиноидов. 10 июня в московской прокуратуре подтвердили, что в момент ДТП Ефремов находился в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения. С 9 июня он находится под домашним арестом.

12 июня Ефремов записал видеообращение, в котором попросил прощения за совершение ДТП. Он, в частности, заявил, что не собирается “отмазываться” от ответственности с помощью друзей.

21 июля прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по этому делу. Актера обвиняют в преступлении по п. “а” ч. 4 ст. 264 Уголовного кодекса РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Дело было передано в Пресненский районный суд Москвы. Актеру грозит наказание в виде лишения свободы от пяти до 12 лет.

5 августа Пресненский суд Москвы начал рассмотрение дела по существу.

Ефремов несколько раз менял показания относительно своей вины в ДТП. 9 июня на вопрос журналистов, признает ли он вину в совершении аварии, актер утвердительно кивнул. На заседании 5 августа Ефремов отказался признать вину. “Как я могу признать свою вину, когда ничего не помню”, – сказал он. Менее чем через месяц, 31 августа, актер назвал себя виновным “в пьянстве”, но не в аварии. “Я понимал, что, если признавать вину, срок будет меньше. Тут есть моя вина – она в пьянстве. Но всю вину за Великую Октябрьскую революцию я на себя брать не хочу”, – сказал Ефремов. 3 сентября актер заявил, что признает свою вину в аварии.

Прокурор Диана Галиуллина сочла вину Ефремова полностью доказанной и попросила суд приговорить актера к 11 годам лишения свободы в колонии общего режима и лишить его водительских прав на три года. По мнению стороны обвинения, Ефремов не раскаялся и не признал вину в ДТП, поэтому смягчающих обстоятельств нет.

В день вынесения приговора актер Иван Охлобыстин попросил президента РФ Владимира Путина помиловать Ефремова.

8 сентября суд приговорил актера к восьми годам колонии общего режима. Кроме того, Ефремова лишат права управления транспортом на три года.