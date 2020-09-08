Назван популярный продукт для красивой кожи

08.09.2020, 17:53, Разное

Диетолог Анжелика Дюваль назвала продукт, который поможет поддерживать молодость и красоту кожи. Польза этого овоща усиливается во множество раз, если его правильно приготовить.

Для кожи важны все виды капусты, но лучше всего ее красоту поддерживает белокочанная. В этом продукте содержится очень много витамина К.

Нужно мелко нашинковать овощ, посолить и начать давить его руками до выделения сока. Потом можно добавить зелень, морковь, яблоко и заправить все маслом. Приготовленная смесь должна настаиваться ночь. Утром салат становится не квашенным, но имеется множество ферментов. Блюдо насыщает необходимыми бактериями желудочно-кишечный тракт.

Сама же квашенная капуста является полезной, если в нее не добавлять сахар. Для кожи является полезным и витамин С, содержащийся в томатах, цитрусовых и болгарском перце.

Овощи в целом рекомендуется употреблять во время ужина и обеда. Их количество должно составлять примерно половину от порции. Лучше всего овощи есть свежими. Фрукты и ягоды больше подходят для перекусов.