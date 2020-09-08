Беременная Наталья Подольская снялась в платье с разрезом до бедра

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08.09.2020, 17:53, Разное

Беременная вторым ребенком певица Наталья Подольская приняла участие стильной фотосессии. Она предстала перед объективами камер в нескольких образах, в частности, надела платье с высоким разрезом до бедра, которое подчеркивает округлившийся живот.
После отдыха в Турции и Крыму Наталья Подолськая вернулась к работе. Слухи о ее беременности распространялись уже давно, но сама артистка подтвердила их только в конце августа, когда уже было невозможно скрывать растущий живот. Роды запланированы на ноябрь, певица подарит своему супругу Владимиру Преснякову еще одного сына.

Напомним, что пять лет назад в звездной семье на свет появился долгожданный первенец Артемий. Певица не могла забеременеть продолжительное время, положительный тест она увидела после пяти лет официального брака. Супруги с особым трепетом ожидают появления на свет второго сына. Имя для ребенка знаменитости пока не выбрали.

Подольская приняла участие в фотосессии, где предстала в эффектном обтягивающем платье с разрезом до бедра. В разделе «Истории» в соцсети Instagram артистка показала некоторые снимки, которые останутся в архиве. Поклонники считают, что во время беременности исполнительница стала выглядеть еще лучше.



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