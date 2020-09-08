Российский Су-27 перехватил два самолета-разведчика над Балтикой

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08.09.2020, 17:48, Новости дня

Российский истребитель Су-27 перехватил самолеты-разведчики США и Швеции над Балтийским морем.

«Восьмого сентября российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря были обнаружены приближающиеся к государственной границе РФ две воздушные цели. Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота», – говорится в сообщении Национального центра управления обороной России, передает РИА «Новости».

Воздушные цели были идентифицированы как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет-разведчик «Гольфстрим» ВВС Швеции.

«После разворота иностранных самолетов от государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования. Весь полет российского истребителя Су-27 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», – отмечается в сообщении.

Нарушения российской границы американским и шведским самолетами не допущено.

Газета ВЗГЛЯД регулярно информирует о перехватах ВВС РФ иностранных самолетов над Балтикой. Так, во вторник над Баренцевым морем было перехвачено норвежское патрульное воздушное судно.  



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