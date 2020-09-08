В Германии заявили об интересах США в ситуации с «Северным потоком – 2»
08.09.2020, 17:48, Новости дня
Экономические интересы Вашингтона играют важную роль в ситуации вокруг проекта «Северный поток – 2», сообщила премьер-министр земли Мекленбург – Передняя Померания, где ведется строительство газопровода, Мануэла Шлезвиг.
«США хотят, чтобы бы мы покупали американский газ, добытый методом фрекинга, а не российский газ», – передает ее слова РИА «Новости».
Шлезвиг добавила, что «желала бы больше честности и избирательности в дебатах» вокруг «Северного потока – 2».
Напомним, США призвали Германию пересмотреть сотрудничество с Россией по газопроводу «Северный поток – 2» из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным.
Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что РФ должна дать разъяснения по инциденту с Алексеем Навальным, иначе Берлин с партнерами «обсудят ответ» на случившееся. Канцлер Германии Ангела Меркель согласилась с мнением главы МИД ФРГ.
При этом Меркель заявила, что решение по «Северному потоку – 2» должно носить общеевропейский, а не германский характер.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль в настоящее время не видит рисков блокировки Германией строительства газопровода «Северный поток – 2».
В понедельник медики клиники Charite сообщили, что состояние здоровья блогера Алексея Навального улучшилось, его вывели из медицинской комы и отключили от аппарата искусственной вентиляции легких.
Напомним, в Мюнхенском институте фармакологии и токсикологии Федеральных вооруженных сил заявили, что обнаруженный в крови Алексея Навального яд относится к группе нервно-паралитических агентов «Новичок». При этом врачи омской больницы, куда был госпитализирован впавший в кому Навальный, докладывали, что не обнаружили в его организме следов отравляющих веществ.
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