 

Samsung собирается выпускать процессоры Qualcomm для бюджетных 5G-смартфонов

08.09.2020, 17:27, Новости дня

Южнокорейский производитель электроники Samsung поставил перед собой амбизиозную цель – в течение ближайшего десятилетия стать безусловным мировым лидером в области полупроводниковых компонентов для электронных устройств.

Один из важных шагов на этом пути – обеспечить выпуск бюджетных процессоров, поддерживающих формат связи пятого поколения. Именно таким устройством должен стать новый Qualcomm, утверждают эксперты.

Как стало известно, компания Samsung планирует инвестировать в развитие своего бизнеса не менее 112 миллиардов американских долларов. Новые процессоры Qualcomm Snapdragon 400-й серии уже в 2021 году позволят обеспечить массовый выпуск дешевых смартфонов с поддержкой 5G.



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