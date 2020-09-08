Samsung собирается выпускать процессоры Qualcomm для бюджетных 5G-смартфонов

08.09.2020, 17:27, Новости дня

Южнокорейский производитель электроники Samsung поставил перед собой амбизиозную цель – в течение ближайшего десятилетия стать безусловным мировым лидером в области полупроводниковых компонентов для электронных устройств.

Один из важных шагов на этом пути – обеспечить выпуск бюджетных процессоров, поддерживающих формат связи пятого поколения. Именно таким устройством должен стать новый Qualcomm, утверждают эксперты.

Как стало известно, компания Samsung планирует инвестировать в развитие своего бизнеса не менее 112 миллиардов американских долларов. Новые процессоры Qualcomm Snapdragon 400-й серии уже в 2021 году позволят обеспечить массовый выпуск дешевых смартфонов с поддержкой 5G.