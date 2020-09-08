Верховный комиссар ООН призвала Россию расследовать отравление Навального

08.09.2020, 17:25, Новости дня

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет во вторник призвала Россию провести полное независимое расследование или оказать содействие такому расследованию в связи с выводами Германии о том, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом «Новичок».

Как сообщили в понедельник в берлинской больнице «Шарите», Навального вывели из медицинской комы и он реагирует на речь окружающих. 44-летнего оппозиционера доставили в больницу после того, как в прошлом месяце ему стало плохо во время перелета по России.

Москва настаивает, что указаний на отравление нет.

«Нельзя просто отрицать факт отравления и необходимость проведения тщательного, независимого, беспристрастного и прозрачного расследования этого покушения, – заявила Бачелет. – Российские власти обязаны провести полноценное расследование и установить, кто несет ответственность за это преступление – очень серьезное преступление, совершенное на территории России».

«Количество случаев отравлений и убийств нынешних или бывших российских граждан как в России, так и в других странах за последние два десятилетия вызывает глубокую тревогу», – добавила Бачелет.

Ее представитель Руперт Колвилл напомнил о покушении на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля, который был отравлен «Новичком» в Солсбери в 2018 году, и убийстве российского перебежчика Александра Литвиненко, который был отравлен полонием-210 в Лондоне в 2006 году.

«Это не те вещества, которые можно купить в аптеке, фермерском магазине или хозяйственном магазине», – сказал Колвилл.

По его словам, в предыдущих инцидентах не соблюдались надлежащие судебные процедуры, что привело к «почти полной безнаказанности» в России.