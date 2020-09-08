При пожаре в Подмосковье погиб ребенок

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08.09.2020, 17:23, Разное

В одном из летних домов в деревне Бершово в городе Чехов Московской области произошел пожар, передает сайт “Подмосковье сегодня”. Во время его тушения сотрудники экстренных служб обнаружили тело 14-летней девочки. Ребенок погиб.

Выяснилось, что она приехала к дедушке с бабушкой и осталась у них ночевать. В эту ночь и произошло возгорание. По факту произошедшего проводится проверка.



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