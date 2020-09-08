Ксения Собчак, Юлия Топольницкая, Полина Максимова, Егор Корешков и другие на съемках второго сезона сериала “257 причин, чтобы жить”

08.09.2020, 17:20, Разное

Наступивший осенний сезон обещает множество интересных кино- и сериальных новинок. Так, например, в скором времени эксклюзивно на видеосервисе START покажут второй сезон драмеди “257 причин, чтобы жить”, съемки которого завершились на днях. Режиссером проекта выступил все тот же Максим Свешников, а главные роли исполнили Полина Максимова, Егор Корешков, Андрей Федорцов, Александр Соколовский, Юлия Топольницкая, Максим Лагашкин, Анна Невская, Дарья Руденок, Роман Маякин и другие. Кроме того, в сериале в роли самой себя – харизматичной звезды и профессионала, не терпящего халтуры, – снялась Ксения Собчак.

Я доверилась команде сценаристов и была, честно говоря, приятно удивлена. Обычно я переписываю реплики, подгоняю их под себя, а здесь ребята прекрасно справились. Очень точно передали и характер, и интонацию, – поделилась впечатлениями Ксения Собчак.

Согласно пресс-релизу, в продолжении истории Женя Короткова (Полина Максимова), чье жизнелюбие и чувство юмора не сломили даже несколько лет изнурительной борьбы с серьезной болезнью, встретит двух важных в ее судьбе людей: папу Александра (Андрей Федорцов), с которым давно не общалась, и нового поклонника Максима (Александр Соколовский). Правда, обстоятельства вновь начнут менять планы Жени, но девушка – не из робких. У нее есть ярко-желтый блокнот, в котором записаны все по-настоящему важные желания и цели, главное теперь – не оказаться снова втянутой в водоворот чужих проблем и бед, ведь Жене так хочется всем помочь.

Егор Корешков и Полина Максимова Егор Корешков и Максим Лагашкин Андрей Федорцов Юлия Топольницкая Юлия Топольницкая и Максим Свешников По сюжету сестра Жени, Соня (Дарья Руденок), продолжает строить карьеру популярного блогера и решает попробовать себя в жанре интервью. В качестве первой гостьи своего шоу неопытная, но амбициозная Соня приглашает Ксению Собчак – и получает от звезды своеобразный мастер-класс. Как человек, за плечами которого немало интервью с самыми известными людьми страны, Ксения привыкла к профессионализму и требует того же от Сони. Сможет ли наглая и уверенная в себе Соня справиться с такой гостьей?

Во-первых, придумайте какой-то интересный формат. Во-вторых, не выбирайте темы, которые сто раз обсудили. Старайтесь говорить о чем-то, что не связано напрямую с творческой деятельностью героя, это может стать ключом. А третье – обязательно смотрите источники с небольшим охватом, не федеральные СМИ, ищите там, где никто обычно не копает, там можно найти невероятные перлы, – добавила свои рекомендации для начинающих журналистов Собчак.

Егор Корешков, Максим Свешников и Полина Максимова

Егор Корешков, герой которого в новом сезоне становится решительнее, так рассказывает о трансформации Константина и новом сезоне проекта:

В том, как развивается сюжет в первом сезоне, виновата нерешительность Константина, невозможность или нежелание бороться за свои чувства. По сюжету нового сезона прошел год, Константин изменился – он переосмыслил свою жизнь, жизнь дочери, свои чувства к Жене и невозможность им сопротивляться. И посчитал, что любые способы подойдут, если ты хочешь вернуть свою любовь и обрести счастье.С кем останется Полина: с Константином, с которым они уже пытались построить отношения, или с очаровательным и заботливым Максимом? Увидим осенью на START.