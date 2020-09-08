“Удалили опухоль”: Роза Сябитова перенесла серьезную операцию

08.09.2020, 17:17, Разное

Известная телесхваха Роза Сябитова рассказала, что перенесла операцию по удалению опухоли. Новообразование было доброкачественным, сейчас знаменитость восстанавливается после хирургического вмешательства.

Роза Сябитова решила поделиться своей историей в социальной сети Instagram. Она выразила благодарность поклонникам и друзьям за поддержку. Сразу же телесваха отметила, что не болела коронавирусом, но побывала в ситуации, где болезнь могла оказаться сложнее.

Сябитова считает, что беспечно относилась к своему здоровью: у нее возникли проблемы по женской части. Болезнь протекала без всяческих симптомов, врачи вовремя диагностировали опухоль и приняли решение удалить опухоль.

Сейчас Роза Сябитова находится дома, она много гуляет на свежем воздухе и набирается сил. Ведущая решила предупредить всех женщин о возможных осложнениях и призвала их регулярно проходить плановые обследования. По словам знаменитости, можно предупредить развитие патологии или же выявить ее на ранней стадии.

https://www.kp.ru/daily/217179/4283854/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews