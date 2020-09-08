Брежнева пожаловалась фанатам на проблемы со здоровьем

08.09.2020, 17:17, Разное

Популярная певица и актриса Вера Брежнева заявила о плохом самочувствии. Сообщается, что она уже сдала тест на коронавирус, но его медики не обнаружили.

По словам Веры Брежневой, уже второй день она чувствует большую слабость, поэтому не может взять себя в руки. Опасаясь за собственное здоровье, экс-солистка группы «ВИА Гра» решила сдать тест на COVID-19. Он не показал наличие у артистки инфекционного заболевания, но при этом самочувствие знаменитости пока не улучшается.

Поклонники и друзья активно поддерживают Веру Брежневу. Она считает, что иногда можно снять так называемую эмоциональную «броню» и побыть слабой. Фанаты пожелали знаменитости сил и скорейшего выздорволения.