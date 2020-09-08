 

Брежнева пожаловалась фанатам на проблемы со здоровьем

08.09.2020, 17:17, Разное

Популярная певица и актриса Вера Брежнева заявила о плохом самочувствии. Сообщается, что она уже сдала тест на коронавирус, но его медики не обнаружили.
По словам Веры Брежневой, уже второй день она чувствует большую слабость, поэтому не может взять себя в руки. Опасаясь за собственное здоровье, экс-солистка группы «ВИА Гра» решила сдать тест на COVID-19. Он не показал наличие у артистки инфекционного заболевания, но при этом самочувствие знаменитости пока не улучшается.

Поклонники и друзья активно поддерживают Веру Брежневу. Она считает, что иногда можно снять так называемую эмоциональную «броню» и побыть слабой. Фанаты пожелали знаменитости сил и скорейшего выздорволения.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.07 / Джонни Депп дал показания в суде против Эмбер Херд: “Она пришла в мою жизнь, чтобы забрать у меня все”

16.08 / 29-летнего внука экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева нашли мертвым в Лондоне

10.07 / Красноярск сильно затопило после ливня

17.08 / Шэрон Стоун рассказала о борьбе своей сестры Келли с коронавирусом: “Ее заразил один из вас, противников масок”

24.06 / Компания Huawei представит смарт-часы Mate Watch с HarmonyOS 2.0 осенью

26.07 / Бородина купила очередную квартиру в центре Москвы

23.08 / Водонаева поездкой на БТР с автоматами отпраздновала день рождения сына

04.07 / Александра Новикова и Feduk впервые рассказали о своем знакомстве и отношениях

14.08 / Мнение: Тоталитарный Дайджест. 13.08.2020

24.08 / Врачи сообщили, что жевание сушеной гвоздики помогает при некоторых нарушениях здоровья

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска