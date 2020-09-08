Михаил Боярский опубликовал архивную фотографию с Ксенией Собчак и Людмилой Нарусовой

08.09.2020, 17:17, Разное

Известный российский актёр Михаил Боярский опубликовал архивную фотографию с юной Ксенией Собчак и её матерью Людмилой Нарусовой. На изображении присутствую также дети деятеля отечественного шоу-бизнеса.

Фотография сразу же привлекла много внимания общественности, так как у них появилась возможность увидеть повседневный быт их кумира и его семьи. Причём вниманием не обделили и Ксению Собчак, которая на фотографии ещё совсем юная, и её мать Людмилу Борисовну Нарусову. Сын же Михаила Боярского Сергей не упустил возможности подшутить над Собчак и поставил ей «рожки». Поклонники удивились, что их кумир был в столь дружеских отношениях с семьей Собчак. Самые преданные фанаты объяснили, что в то время, когда была сделана фотография, актёр жил в многоквартирном доме. В нём же проживал ныне покойный бывший мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак, пишет интернет-издание ГобалМСК.

Публикация Михаила Боярского привлекла внимание не только из-за своего содержания. Актёр редко делится фотографиями из своей личной жизни в социальных сетях. Именно поэтому снимок за короткое время собрал уже более 3 тыс. отметок «Мне нравится» и массу положительных комментариев с благодарностью от фанатов.