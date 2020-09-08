Европарламент признал Ефремова узником совести

08.09.2020, 17:12, Разное

Европейский парламент большинством голосов принял резолюцию, в которой актер Михаил Ефремов признан узником совести, а также содержатся призывы к введению санкций в отношении судьи, представителей гособвинения и следователей, которые довели дело о скандальном ДТП до суда.

«8 сентября российский суд в городе Москва приговорил к восьми годам лишения свободы Михаила Ефремова, известного деятеля гражданского общества и искусства, участника проекта «Гражданин поэт», указывавшего на структурные и недопустимые недостатки режима. Считаем этот приговор актом политической цензуры и давления на свободомыслящую часть российского общества», – говорится в документе.

Евродепутаты призвали провести объективное и прозрачное расследование ДТП и в любом случае не допустить «тюремного заключения подсудимого, в том числе условного». В случае, если условия не будут выполнены, политики намерены привлечь к разбирательствам Европейский суд по правам человека.