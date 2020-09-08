Fitch улучшило прогноз по снижению российского ВВП

08.09.2020, 17:08, Новости дня

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ожидает, что ВВП РФ в 2020 году снизится на 4,9%. В прошлом прогнозе снижение ожидалось на 5,8%, говорится в релизе агентства.

«Потребительский спрос восстанавливается, финансовая поддержка была значительно увеличена и цены на нефть восстановились», – пишет Fitch, передает РИА «Новости».

Агентство напоминает, что ВВП РФ по втором квартале текущего года упал на 8,5%, но показатели, как отмечает Fitch, указывают на рост активности в начале третьего квартала. В 2020-2021 годах рост ВВП будет выше текущей тенденции, но показатель все равно не вернется к докризисному уровню раньше 2022 года, так как Fitch ожидает ужесточение монетарной политики.

«Чистая торговля станет отрицательной в 2021-2022 годах, поскольку объемы экспорта нефти будут ограничены сделкой ОПЕК+, а укрепление рубля и высокий внутренний спрос будут поддерживать увеличение импорта», – говорится в релизе агентства.

Ранее Минэкономразвития РФ улучшило прогноз по ВВП в 2020 году.

В марте Fitch снизило прогноз роста российского ВВП в 2020 году.