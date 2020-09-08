 

Силуанов раскрыл размер госдолга России

08.09.2020, 17:08, Новости дня

Россия подходит к уровню государственного долга в 20% ВВП, переступать эту черту не стоит, считает глава Минфина Антон Силуанов.

«Мы уже подходим, в следующем году подойдем, к черте около 20% долга к ВВП. Мы считаем, что это не опасный уровень, но переходить за него, наверное, было бы нецелесообразно», – сказал Силуанов, выступая на Московском финансовом форуме, передает РИА «Новости».

В конце августа из-за расходов на борьбу с коронавирусом госдолг ряда крупных стран достиг послевоенного рекорда. 



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