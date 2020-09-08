Руководство БСК парирует нападки оппонентов

08.09.2020, 16:53, Разное

Башкирская содовая компания попала под шквальный огонь критики после демонстраций, которые устроили экологические активисты и местные жители относительно намерений БСК начать Разработку месторождения соды на шихане Куштау.

Гору активистам удалось отстоять, но инцидент вышел действительно громким. Внимание на него обратил даже президент страны Владимир Путин. Глава государства поручил Генеральной прокуратуре проверить законность утраты государства контроля над предприятием.

На этой информационной волне в адрес руководства БСК посыпались обвинения со всех сторон в том, что управление БСК осуществляется из рук вон плохо, предприятие находится в упадке, а производственные мощности не модернизируются.

Эдуард Давыдов в своем интервью агентству «Прайм» пояснил об истинном положении дел на БСК и об основных показателях деятельности компании.

Сегодня, впервые за долгое время, производственные мощности БСК загружены на 100%, что невозможно было бы без проведения своевременной модернизации. На эти цели за последние семь лет было потрачено 47 миллиардов рублей, а еще пять миллиардов потратили на модернизацию завода в Березниках.

Про экологические программы на БСК так же не забывают. В общем и целом на экологию предприятие выделило около четырех миллиардов рублей до сегодняшнего дня. Более того, заявил Давыдов, уже запланировано выделение 1,6 миллиарда рублей на проведение экологических мероприятий на БСК.

Объемы выпуска основной продукции так же постоянно растут. Ежегодный выпуск кальцинированной соды, пищевой соды, каустической соды и ПВХ-С (поливиниллхлорида) вырос по сравнению с 2013 годом в среднем на 40 %. Более того, БСК планирует диверсифицировать производство, наладив выпуск диоксида титана. Планируемый ежегодный объем производства составит около 100 тысяч тонн.

Налоговые отчисления в бюджеты всех уровней с момента слияния компании так же неуклонно растут. До 2007 года государство вообще не получало никаких дивидендов от своего пакета акций ОАО «Сода». Налоговые отчисления в бюджеты всех уровней в период с 2013 по 2019 годы возросли — с 4,2 миллиарда рублей до 11,6 миллиардов рублей. Совокупный объем налоговых отчислений в 2013-2019 годах составил более 56 миллиардов рублей. Также БСК увеличила выплачиваемые дивиденды с 3,6 миллиарда рублей в 2013 году до 13 миллиардов рублей. Всего за это время было выплачено 59 миллиардов рублей дивидендов, из которых 22,7 миллиарда рублей были перечислены Республике Башкортостан в лице АО «Региональный фонд» как акционера компании. Давыдов напомнил, что до слияния за 6 лет республика, имея 62% в ОАО «Сода», получила дивидендов всего 10 миллиардов рублей, что в два раза меньше, чем после объединения.

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