Мнение: Справедливый приговор

08.09.2020, 16:51, Разное

Пресненский районный суд Москвы приговорил Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима. Ефремова признали виновным по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека» (ч. 4 ст. 264 УК).

И это справедливый приговор.

Когда через несколько дней после трагедии на Смоленской площади Ефремов записал видео с раскаянием, казалось, что знаменитый актер осознал, что он пусть неумышленно, но убил человека, раскаялся и готов понести за преступление суровое наказание.

Но тут появился адвокат Пашаев… И тандем актера с адвокатом начал дружно копать яму…

Месяц назад я написал: «… сегодня Ефремов похож на мужика с лопатой, который решил поглубже закопаться. Ему бы признать вину, раскаяться, попросить об особом порядке рассмотрения дела и получить 4-5 лет колонии-поселения. И освободиться по УДО года через три. Но сейчас, думаю, суд приговорит его очень сурово. Лет на 7-8. И это будет справедливо. Чтобы и другим неповадно было…» (отсюда).

Чтобы неповадно было садиться пьяным за руль. Но не только. Неповадно и связываться с адвокатами с замашками пройдох…

Фотографии отсюда и отсюда