Мнение: Справедливый приговор
08.09.2020, 16:51, Разное
Пресненский районный суд Москвы приговорил Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима. Ефремова признали виновным по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека» (ч. 4 ст. 264 УК).
И это справедливый приговор.
Когда через несколько дней после трагедии на Смоленской площади Ефремов записал видео с раскаянием, казалось, что знаменитый актер осознал, что он пусть неумышленно, но убил человека, раскаялся и готов понести за преступление суровое наказание.
Но тут появился адвокат Пашаев… И тандем актера с адвокатом начал дружно копать яму…
Месяц назад я написал: «… сегодня Ефремов похож на мужика с лопатой, который решил поглубже закопаться. Ему бы признать вину, раскаяться, попросить об особом порядке рассмотрения дела и получить 4-5 лет колонии-поселения. И освободиться по УДО года через три. Но сейчас, думаю, суд приговорит его очень сурово. Лет на 7-8. И это будет справедливо. Чтобы и другим неповадно было…» (отсюда).
Чтобы неповадно было садиться пьяным за руль. Но не только. Неповадно и связываться с адвокатами с замашками пройдох…
Фотографии отсюда и отсюда
Источник: Ирек Муртазин
Последнее из рубрики: Разное
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет