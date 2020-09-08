В Белоруссии заявили о пропаже еще одной соратницы Тихановской

08.09.2020, 16:48, Новости дня

На связь перестала выходить еще одна соратница экс-кандидата в президенты Белоруссии

Светланы Тихановской – Антонина Коновалова, сообщили в штабе политика.

«Пропала Коновалова Антонина, доверенное лицо Светланы Тихановской. Место нахождения на данный момент неизвестно», – сообщил «Интерфаксу» представитель штаба.

Между тем, в Координационном совете белорусской оппозиции сообщили, что члены совета Иван Кравцов и Антон Родненков вышли на связь, они находятся в Киеве и чувствуют себя нормально, передает РИА «Новости».

Напомним, появилась информация, что глава штаба экс-претендента на пост главы Белоруссии Виктора Бабарико, член президиума Координационного совета оппозиции республики Мария Колесникова не пересекла границу Украины, ее пытались вывезти из страны принудительно, она порвала свой паспорт.

Между тем, официальный представитель государственного погранкомитета Белоруссии Антон Бычковский заявил, что в белорусском пункте пропуска с паспортом у Колесниковой все было нормально.

Позже несколько анонимных источников сообщили штабу Бабарико, что Колесникова задержана и в настоящий момент находится в Мозырском погранотряде.

Ранее Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что Колесникова, а также члены координационного совета белорусской оппозиции Иван Кравцов и Антон Родненков на автомобиле покинули республику и оказались на территории Украины. По данным комитета, встретив пограничный наряд, машина резко ускорилась, чем создала угрозу жизни военнослужащему.

Колесникову при этом якобы «выпихнули» из автомобиля, впоследствии она была задержана.

В понедельник пресс-служба совета оппозиции сообщила, что Колесникова, Кравцов и Родненков не выходят на связь.

После этого экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская возложила на власти Белоруссии ответственность за исчезновение Колесниковой.

Сообщалось, что сотрудники департамента финансовых расследований (ДФР) Комитета госконтроля Белоруссии обыскали квартиру Кравцова. Милиция Белоруссии начала поиски Колесниковой после того, как ее родственники подали заявление в правоохранительные органы.