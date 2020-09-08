 

В Пензе открыли II международный фестиваль молодежи и студентов «Ласточка»

08.09.2020, 16:48, Новости дня

В столице Пензенской области открыли II международный фестиваль молодежи и студентов «Ласточка», участие в котором подтвердили представители 47 стран мира. Торжественная церемония открытия прошла 7 сентября на площади Ленина.

Губернатор Иван Белозерцев в приветственном слове отметил, что несмотря на распространение коронавирусной инфекции, у молодых людей есть прекрасная возможность пообщаться и поделиться опытом, в том числе в режиме онлайн. Всего к работе более 10 фестивальных площадок смогут присоединиться свыше 10 тысяч человек, передает ИА Regnum.

В рамках двухдневного фестиваля пройдет IX международный студенческий форум «Диалог культур», II всероссийский культурно-образовательный форум «Жар-Птица-Пенза», региональный «Юнармейский слет», форум молодых парламентариев, арт-квест «Пройдись по Пензенскому краю», открытие сквера студотрядов Пензенской области. Завершить праздник организаторы наметили музыкальным фестивалем КВН.



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