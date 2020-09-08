Митрополит Климент: Сильно избитого Балуха рано утром нашла женщина в лесопосадке в районе Гидропарка в Киеве

08.09.2020, 16:40, Новости дня

Сильно избитого бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха нашли в районе Гидропарка в Киеве. Об этом в комментарии изданию “ГОРДОН” митрополит Симферопольский и Крымский ПЦУ Климент, который был общественным защитником Балуха.

“Мне удалось дозвониться на телефон Володи Балуха. Ответил та женщина, которая нашла его сегодня рано утром. Она сильно напугана. Мы договорились, что время от времени я буду ей звонить. Она рассказала, что увидела его в лесопосадке в районе Гидропарка в Киеве. Она сказала, что Володя был сильно избит. У него была сломана рука в ключице (открытый перелом) и сильно разбита голова. Он то приходил в себя, то отключался. Вызвали полицию и скорую помощь. После того, как Володю увезли медики, удалось найти сумку с его личными вещами и документами. Это дало возможность женщине связаться с родственниками Володи”, – сказал Климент.

По его словам, пока не удалось узнать, в какой именно больнице Киева находится Балух.

“Сейчас в Киев едет родная сестра и другие близкие родственники Балуха, с которыми он поддерживал связь. Сейчас главное узнать, какая информация есть у полиции о происшествии в Гидропарке, и куда, в какую больницу увезли Балуха. Бригада, которая увозила Балуха ничего не сказала той женщине, что нашла Володю. Мы пытаемся звонить в больницу скорой помощи, но нам не дают информацию. Мы попросили сотрудников полиции нам помочь, но пока вся информация закрыта”, – резюмировал Климент.

О том, что Балуха избили, сообщил в Facebook украинский режиссер, бывший политузник Кремля Олег Сенцов. Позже он добавил, что у Балуха сломаны рука и ключица, но угрозы жизни нет.

Расследованием по факту нападения на Балуха занимаются сотрудники Днепровского управления полиции Киева. Они сообщили, что создана следственная группа из наиболее опытных и высококвалифицированных работников полиции. Правоохранители отрабатывают место совершения преступления, устанавливают свидетелей и очевидцев события. Кроме этого, полицейские находятся в лечебном учреждении, чтобы пообщаться с потерпевшим, как только получат на это разрешение врачей.

Фермер Балух был задержан в Крыму после обыска в декабре 2016 года. Как утверждали в ФСБ, на чердаке его дома нашли патроны и тротиловые шашки.

В августе 2017 года против Балуха открыли еще одно уголовное дело – по заявлению начальника Раздольненского изолятора временного содержания Валерия Ткаченко, который утверждал, что активист его избил. По информации защиты украинца, Ткаченко сам напал на Балуха, ударил его и оскорбил.

Адвокаты и правозащитники утверждают, что Балух стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который был вывешен во дворе его дома.

В июле 2018 года по совокупности двух уголовных дел Балуха приговорили к пяти годам колонии общего режима и штрафу в размере 10 тыс. руб. (около 4 тыс. грн). В своем последнем слове украинец заявил о политическом мотиве преследования. В октябре так называемый Верховный суд в оккупированном Крыму сократил срок тюремного заключения Балуха на один месяц.

7 сентября 2019 года Балух вернулся в Украину в рамках украинско-российского обмена удерживаемыми лицами.