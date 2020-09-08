Названы возможные виновники нападения на штаб «Коалиции – 2020» в Новосибирске

08.09.2020, 16:27, Новости дня

В помещение предвыборного штаба «Коалиции – 2020» в Новосибирске забросили бутылку с лекарственным препаратом ветеринарного назначения, имеющим резкий запах, но безопасным для человека.

Нападение на штаб «Коалиции – 2020» могло быть организовано ее же представителями. Такое мнение выразил старший юридической группы наблюдателей Общественной палаты Новосибирской области, представитель «Новосибирского центра медиации» Роман Бубенов.

По словам эксперта, исходя из способа как это было сделано, можно предположить о возможной причастности к нападению, кого-либо из представителей, поддерживающих взгляды Коалиции, и пытающихся привлечь дополнительное внимание к представителям Коалиции участвующих в выборах, передает Om1.ru.

Эксперт также отметил, вызывает много вопросов и время организации инцидента – именно на это время анонсирован приезд иностранных журналистов, что свидетельствует о желании скомпрометировать заранее будущие выборы, до подведения официальных итогов.

«Можно предположить, что какие-то заинтересованные лица, возможно, и представители самой несистемной оппозиции решили самостоятельно создать негативный информационный повод, который на их взгляд интересен западной прессе», – отметил Бубенов.