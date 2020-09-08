 

Компания ID-Cooling представила новый кулер IS-60 EVO ARGB

08.09.2020, 16:15, Новости дня

Новый кулер IS-60 EVO ARGB с шестью тепловыми трубками представила компания ID-Cooling. По словам представителей разработчика, устройство предназначено для установки на компактные компьютеры с высокой производительностью.

Скромные габариты кулера позволяют устанавливать его в небольшие корпусы домашних или рабочих компьютеров. Устройство создано по принципу бутерброда, где между двумя мощными вентиляторами находится радиатор. Через него проведены шасть медных трубок, диаметр каждой из которых составляет 6 миллиметров.

Диаметр верхнего вентилятора – 120 мм, а скорость его вращения меняется от 500 до 2000 оборотов в минуту. За один час он может прогнать до 93 кубометров воздуха. Второй вентилятор размером 92 мм разгоняется до 2500 оборотов в минуту и прогоняет до 75 кубометров воздуха.



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