 

Лидеры Франции и Греции обсудят напряженность в отношениях ЕС и Турции

08.09.2020, 16:10, Новости дня

Президент Франции Эммануэль Макрон обсудит напряженные отношения ЕС и Турции на встрече с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом на этой неделе.

Об этом сообщил офис Макрона.

Макрон и Мицотакис примут участие в саммите MED7 на французском острове Корсика 10 сентября, куда также прибудут лидеры Португалии, Испании, Италии, Кипра и Мальты.

Члены НАТО Турция и Франция резко расходятся во взглядах на Сирию, Ливию и спор Анкары с Грецией по поводу энергоресурсов в восточной части Средиземного моря. За последние недели Париж и Анкара обменялись колкостями.



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