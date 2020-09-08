Палау предложило США построить военные базы на его территории

08.09.2020, 16:10, Новости дня

Крошечное тихоокеанское государство Палау призвало США построить военные базы на своей территории, которая находится в регионе, где Вашингтон пытается противостоять растущему влиянию Китая.

Министр обороны США Марк Эспер недавно посетил это островное государство и обвинил Пекин в «продолжающихся дестабилизирующих действиях» в Тихоокеанском регионе.

Президент Палау Томми Ременгесау позднее сообщил, что он заявил Эсперу, что американские военные могут построить объекты в его стране – архипелаге, расположенном примерно в 1500 километрах к востоку от Филиппин.

«Просьба Палау к американским военным остается простой – построить объекты для совместного использования, а затем приезжать и пользоваться ими регулярно», – заявил он в письме министру обороны США, которое его офис опубликовал на этой неделе.

В адресованной Эсперу записке с пометкой «курьерская доставка, Корор, Палау» говорится, что страна с населением 22 тысячи человек открыта для размещения наземных баз, портовых сооружений и аэродромов для американских военных.

Ременгесау также предложил Береговой охране США присутствовать в Палау для помощи в патрулировании обширного морского заповедника, охватывающего акваторию размером с Испанию, за которым трудно следить крошечной стране.

Хотя Палау является независимым государством, у него нет собственных вооруженных сил, и США несут ответственность за его оборону в соответствии с соглашением с Вашингтоном под названием «Договор о свободной ассоциации».