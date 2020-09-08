Штаб Бабарико назвал местонахождения Колесниковой

08.09.2020, 16:08, Новости дня

Несколько анонимных источников сообщили штабу экс-претендента на пост главы Белоруссии Виктора Бабарико, что глава штаба, член президиума Координационного совета оппозиции республики Мария Колесникова задержана и в настоящий момент находится в Мозырском погранотряде.

«В наш штаб из нескольких анонимных источников поступила информация, что Мария Колесникова задержана и находится в Мозырском погранотряде (Войсковая часть 1257. 247768, Гомельская область, Мозырский район, населенный пункт Прудов)», – говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.

Отмечается, что в интересах Колесниковой был заключен договор с адвокатом из Мозыря, который подал в воинскую часть 1257 уведомление о принятии защиты и копию ордера. При этом ему заявили, что Колесниковой в этой военной части нет.

«Мы обращаемся к беларусским властям с требованием сообщить о месте нахождения Марии Колесниковой, а в случае ее удержания представителями власти –незамедлительно освободить и в полном объеме обеспечить ее право на защиту и другие процессуальные гарантии, предусмотренные международными договорами Республики Беларусь и национальным законодательством», – заявили в штабе Бабарико.

Напомним, появилась информация, что Колесникова не пересекла границу Украины, ее пытались вывезти из страны принудительно, она порвала свой паспорт. Между тем, официальный представитель государственного погранкомитета Белоруссии Антон Бычковский заявил, что в белорусском пункте пропуска с паспортом у Колесниковой все было нормально.

Ранее Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что Колесникова, а также члены координационного совета белорусской оппозиции Иван Кравцов и Антон Родненков на автомобиле покинули республику и оказались на территории Украины. По данным комитета, встретив пограничный наряд, машина резко ускорилась, чем создала угрозу жизни военнослужащему.

Колесникову при этом якобы «выпихнули» из автомобиля, впоследствии она была задержана.

В понедельник пресс-служба совета оппозиции сообщила, что Колесникова, Кравцов и Родненков не выходят на связь.

После этого экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская возложила на власти Белоруссии ответственность за исчезновение Колесниковой.

Сообщалось, что сотрудники департамента финансовых расследований (ДФР) Комитета госконтроля Белоруссии обыскали квартиру Кравцова. Милиция Белоруссии начала поиски Колесниковой после того, как ее родственники подали заявление в правоохранительные органы.