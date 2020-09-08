 

Собчак обвинила Пашаева в суровом приговоре Ефремову

08.09.2020, 16:08, Новости дня

Телеведущая Ксения Собчак назвала защищавшего Михаила Ефремова в суде адвоката Эльмана Пашаева «аферистом» и обвинила его в «жестком приговоре» артисту.

«Вот такой жесткий приговор, 8 лет (обычно по этой статье дают 4-5 лет) – это дело рук адвоката Пашаева и тех, кто предложил его нанять. В итоге Ефремов получил самое жесткое наказание и еще своими показаниями настроил против себя кучу людей», – написала Собчак в своем Telegram-канале.

Телеведущая высказала мнение, что при других обстоятельствах у Михаила Ефремова могла быть возможность «выйти через пару лет по удо при сроке в 5 (лет)».

«Жалко, что за обещания аферистов не сажают», – высказалась Собчак о Пашаеве.

8 июня актер Михаил Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada, водитель которого Сергей Захаров погиб. Артиста осудили на восемь лет тюрьмы.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.08 / В ПФР рассказали о праве на повышенную пенсию

09.07 / В Латвии собрались запретить усыновление детей иностранцами

06.07 / В РФ начались продажи кроссовера Mercedes-Benz GLB

18.08 / Лукашенко рассказал, чем обернется вступление Белоруссии в НАТО и ЕС

08.09 / Здоровье Ефремова сочли удовлетворительным для отбывания наказания в колонии

03.09 / Россия направила боевые корабли на помощь танкеру в Индийском океане

30.07 / Военнослужащий Черноморского флота арестован за госизмену в пользу Украины

16.07 / Помпео: неотчуждаемые права – фундамент, на котором построена Америка

02.08 / После начала перемирия на Донбассе миссия ОБСЕ зафиксировала 225 нарушений режима тишины

28.08 / Парламент Южной Осетии рассмотрит отставку правительства

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска