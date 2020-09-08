Мнение: Языковое

08.09.2020, 15:50, Разное

Немного ворчания, ибо накипело. Невероятно раздражает невесть откуда взявшаяся мода называть матерные слова “матными”, а русский мат обозначать как “маты”. Даже любимая моя писательница Миронова с истинно тюменской непосредственностью пишет – “в моей книге нет матов”. Ну каких “матов”? Откуда это множественное число??

По всей видимости, это какой-то диалектизм – но как же прочно он въелся! А “матный”?! Когда я это слышу, у меня полное ощущение, что говорит какой-то испорченный ребенок лет 8-9 – уж очень манерно и в то же время инфантильно сие звучит. К тому ж почти неотличимо от слова “мятный” – созвучие ни к селу ни к городу. Чем современным неучам не угодило прилагательное “матерный” – жесткое, грубое, как раз соответствующее обозначаемому. Откуда это сюси-пуси?

Но еще больше бесит другая мода, особенно популярная у молодежи – видоизменение энергичного русского выражения “Насрать!” Насрать! – старая добрая фекальная лексика великорусского народа, чрезвычайно грубая, но в то же время веселая, к тому ж, что особенно важно, с совершенно стертым от постоянного применения прямым значением. Я помню, еще моя бабушка, родом из рязанской деревни, любила так иной раз выругаться.

А что теперь? Молодежь внесла небольшое, чисто, казалось бы, техническое изменение: она говорит в тех же ситуациях “посрать”. Не “на-“, а “по-“! Например, “да мне посрать, что это за фильм”. И т.п. И что в итоге? В итоге из-за несущественной замены приставки, как и полагается в таких случаях, внезапно произошло резкое ОСВЕЖЕНИЕ идиомы – или, проще говоря, на первый план вылез ее СМЫСЛ! И каждый раз, когда ребенок произносит что-то подобное, меня буквально передергивает – почему? Да потому что проявляется сам физиологический процесс, который как бы имеет в виду рассказчик – то, чего давно уже совершенно не слышно в классическом “насрать”!

Ужас. Хотя и тут, если приглядеться, видна та же инфантильная манерность, что и в “матных” словах. Процессы ведь тоже теперь обозначены несколько другие, приставки “на-” и “по-” хоть и созвучны, но отличаются. Для иллюстрации сравним с почти аналогичным, но более литературным восклицанием “Наплевать!” “Да мне наплевать!” – сказать можно; но почему никто не скажет “Да мне поплевать”?

В чем разница между глаголами? Очевидно, что “на-” – это некое решительное, окончательное действие, что-то раз! – и навсегда; а вот “по-” – что-то временное, прерывистое, недоделанное. Не в этом ли трудноуловимом различии заключается некий “дух времени”, в коем мы имеем несчастье пребывать? Недоделанность, нарочитая незавершенность… То, что бесит – вот что такое эта ваша приставка “по-“!

Вспоминается давняя пародия современников на графа Льва Толстого, еще 19 века:

“Землю попашет, попишет стихи…”

Что-то “поделать” – хуже нет. Ты уж или делай, или сиди молча.