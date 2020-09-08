 

Эксперт: Кобзеву удалось защитить экологические интересы Иркутской области

08.09.2020, 15:48, Новости дня

«Примечательно, что президент одобрил идею врио губернатора Иркутской области о проведении года Байкала в России. Кобзеву удается защитить экологические интересы региона», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Виктор Потуремский, комментируя беседу Владимира Путина с иркутским руководителем Игорем Кобзевым.

«Президент дал целый ряд поручений, в связи с ситуацией в городе Тулун, пострадавшем в прошлом году от паводков. Именно происходившее в Тулуне привело к уходу с поста предыдущего руководителя Иркутской области Сергея Левченко. Неудивительно, что та же тема стала основной и в сегодняшней беседе главы государства с врио губернатора региона Игорем Кобзевым», – отметил директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский.

Во вторник Владимир Путин провел совещание, посвященное ликвидации последствий наводнения в Иркутской области в 2019 году. В ходе видеоконференции с врио губернатора Кобзевым, президент дал  поручение взять на особый контроль завершение восстановления социальных объектов в Тулуне.  Кобзев, в свою очередь доложил Путину что до конца года там закончат строительство трех многоквартирных домов, которые возводятся на средства компании «Российские железные дороги». Врио губернатора также добавил, что еще один многоквартирный дом строится на средства РЖД в городе Нижнеудинске, который также пострадал из-за прошлогодних паводков.

«Плюс к этому обсуждалась традиционно актуальная социальная повестка и ситуация, связанная с развитием региона. Я имею в виду расширение БАМа и Транссиба, – указал Потуремский. – Нужно отметить успехи Кобзева в том, что при строительстве критически важных для страны магистралей ему удалось защитить экологические интересы региона».

«В этой связи примечательно, что Путин одобрил идею Кобзева о проведении года Байкала в России. Речь о природном объекте даже не регионального или федерального уровня, а об общемировом достоянии, поэтому повышенное внимание к нему более чем уместно», – подчеркнул эксперт.

Напомним, ранее Кобзев представил предвыборную программу в качестве кандидата на пост руководителя региона. Основной упор врио губернатора решил сделать на том, что жителям региона необходимо обеспечить принципиально новый уровень жизни.

Добавим, что во время совещания во вторник глава Минстроя Владимир Якушев сообщил президенту, что проект благоустройства пострадавшего от паводков Тулуна реализован, на обновленных улицах вскоре пройдут мероприятия ко Дню города. По его словам, основным замыслом проекта стало превращение центральной улицы Ленина в городской бульвар. Министр также отметил, что в конкурсе малых городов и исторических поселений победил проект из Нижнеудинска, и в следующем году в городе будет благоустроена набережная.



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