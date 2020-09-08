Ефремова поместят в СИЗО на карантин

08.09.2020, 15:48, Новости дня

Актер Михаил Ефремов, которого приговорили к восьми годам колонии за ДТП со смертельным исходом, будет помещен в камеру карантинного отделения в следственном изоляторе, сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы исполнения наказаний по Москве.

«В соответствии с приговором Пресненского районного суда Москвы Ефремов М. О. направлен в один из московских следственных изоляторов. При поступлении в СИЗО он пройдет первичный медицинский осмотр и будет помещен в камеру карантинного отделения», – цитирует ТАСС пресс-службу УФСИН.

В свою очередь адвокат актера Эльман Пашаев заявил, что Ефремов готов выплатить 800 тыс. рублей старшему сыну погибшего в ДТП.

«Да, конечно, он готов выплатить компенсацию, назначенную судом», – сказал он.

Напомним, старший сын погибшего в ДТП Сергея Захарова запрашивал компенсацию в виде 7,5 млн рублей.

Во вторник Пресненский суд Москвы приговорил актера Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы.

Суд пришел к выводу, что Ефремов находился за рулем автомобиля во время ДТП и был в нем один. Судья добавила, что показания свидетелей защиты о том, что Ефремов не находился за рулем автомобиля и что в нем находились какие-либо иные лица не нашли своего объективного подтверждения и противоречат объективным данным и согласующимся с ними показаниями свидетелей.

Сам Ефремов признал вину в ДТП и заявил, что «алкоголь – дикое зло: если не знаешь меры, то попадешь на 11 лет на нары». Его адвокат Эльман Пашаев заявлял, что актер решился на это, так как потерял последнюю надежду на «положительные» результаты биологической экспертизы пассажирского сиденья.