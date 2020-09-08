Мнение: Пашаев посадил Ефремова на 8 лет! А мог бы на 6 или меньше…

08.09.2020, 15:20, Разное



Не знаю как вы, а я почти доволен. Жалко, конечно, что не 10 – все равно по УДО выйдет, но за тот цирк, что устроили дуэт Пашаев-Ефремов и 10-ки не жалко, можно даже на двоих. Но, так или иначе, спустя 3 месяца справедливость почти восторжествовала.

Во-первых, хотя будут еще гражданские иски к Ефремову – компенсации малые. Мало того, что адвокат "гражданина поэта" стоил ему дешевле и эти деньги можно было отдать семье погибшего, Миша же сразу сказал, что у него много денег – так еще надо бы заплатить и за тот дурдом, в который превратили эти двое российское правосудие.

Угу. У нас итак сильно мало любви в стране к судебной системе, а то что было – это ж аддд какой-то. Хотя, с другой стороны.

Если бы совесть нации наша – вела себя как вела после записи первого покаянного ролика – по-любому бы, как мне думается, больше 5-ки бы не дали и может быть даже бы все-таки не зону, а колонию-поселение. А там библиотека, потом УДО, потом – ура, домой.

И я не верю, вот хоть что делайте, что у Ефремова проснулся "комплекс Раскольникова" – что он прямо сам себя наказывает. Мне почти 40, я уже давно не ребенок. Нет, у товарища до последнего были мысли отскочить.

Рассказы про его страдания в дорогущей хате в центре Москвы… его дорогущая машина и легендарное "У меня бабла до…"…. Уже на суде разговоры про "Вы знаете, сколько стоит мой съемочный день?"…

Не знаю, как вам, а меня давно утомил вечно бухой "гражданин-поэт". Жизнь дала ему ужасный шанс стать человеком. Он им не воспользовался.

Спасибо адвокату Пашаеву, что сделал Мишке хороший приговор. Когда будут судить еще кого из "совестливых" – надеюсь, он снова поможет. Хороший человек.

Счастья вам.